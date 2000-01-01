Иванов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1903
Дата смерти11.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
?.01.1903
Ульяновская область Карсунский район, станица Змейскаяон,
Рождение ребёнка
15.05.1923
Дочь: Зайцева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна
Россия Ульяновская область Карсунский район, ст. Змейская
Рождение ребёнка
10.06.1928
Сын: Иванов Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна
Военная служба
1941
Ульяновская область Карсунский район, станица Змейская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феронская Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна
Ульяновская обл., Корсунский район, станица Змейская
Смерть
11.01.1944