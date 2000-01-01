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Иванов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1903

Дата смерти

11.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
?.01.1903
Ульяновская область Карсунский район, станица Змейскаяон,
Рождение ребёнка
15.05.1923

Дочь: Зайцева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна

Россия Ульяновская область Карсунский район, ст. Змейская
Рождение ребёнка
10.06.1928

Сын: Иванов Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна

Военная служба
1941
Ульяновская область Карсунский район, станица Змейская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феронская Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Афанасьевна

Ульяновская обл., Корсунский район, станица Змейская
Смерть
11.01.1944
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