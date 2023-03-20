Петров Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Григорий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Петров Зиновей Михайлович

Мать: Петрова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Петров Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Петров Панкратий Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Петров Анисим Григорьевич

Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Варвара Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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