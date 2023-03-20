Петров Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1852
Сын: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петров Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Петров Панкратий Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Петров Анисим Григорьевич
Мать ребёнка: Петрова Варвара Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно