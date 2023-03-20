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Петров Зиновей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Петров Михайло Петров

Мать: Петрова Иринья Емельянова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Петров Григорий Егорович

Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Петров Фирс Зеновьевич

Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Петров Сергей Зеновьевич

Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1837

Дочь: Матрена Зеновьева

Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лукерья Зеновьевна

Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Парасковья Ивановна

Смерть
1844
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