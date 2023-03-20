Петров Зиновей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Петров Михайло Петров
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1837
Дочь: Матрена Зеновьева
Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лукерья Зеновьевна
Мать ребёнка: Петрова Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844