Петрова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Парасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Петров Григорий Егорович

Отец ребёнка: Петров Зиновей Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Петров Фирс Зеновьевич

Отец ребёнка: Петров Зиновей Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Петров Сергей Зеновьевич

Отец ребёнка: Петров Зиновей Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1837

Дочь: Матрена Зеновьева

Отец ребёнка: Петров Зиновей Михайлович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лукерья Зеновьевна

Отец ребёнка: Петров Зиновей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Зиновей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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