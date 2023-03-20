Петров Иосиф (Осип) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Петров Григорий Егорович

Мать: Петрова Варвара Мартыновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Иософовна

Мать ребёнка: Петрова Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Давыдова Ксения Иосифовна

Мать ребёнка: Петрова Гликерия Степановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Петрова Гликерия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Гликерия Степановна

Смерть
Неизвестно
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