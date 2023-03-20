Петров Иосиф (Осип) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Иософовна
Мать ребёнка: Петрова Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Давыдова Ксения Иосифовна
Мать ребёнка: Петрова Гликерия Степановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Петрова Гликерия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно