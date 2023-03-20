Петрова Варвара Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1852
Сын: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петров Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Петров Панкратий Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Петров Анисим Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно