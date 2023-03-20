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Петрова Варвара Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Васильев Мартын Васильевич

Мать: Васильева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Петров Иосиф (Осип) Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Петров Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Петров Панкратий Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Петров Анисим Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно
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