Житлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеева (Житлова) Полина Васильевна
Мать ребёнка: Житлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбулина (Житлова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Житлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Житлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасенко (Житлова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Житлова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Житлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Житлова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Житлова) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Житлова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Житлова Акулина
Рождение ребёнка
01.03.1925
Мать ребёнка: Житлова Мария
Смерть
Неизвестно