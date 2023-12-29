Житлов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева (Житлова) Полина Васильевна

Мать ребёнка: Житлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбулина (Житлова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Житлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Житлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стасенко (Житлова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Житлова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Житлова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Житлова) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Житлова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житлова Акулина

Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Житлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Житлова Мария

Смерть
Неизвестно

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