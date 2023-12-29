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Житлов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Житлов Василий

Мать: Житлова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгополова (Житлова) Алла Павловна

Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивцова (Житлова) Надежда Павловна

Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житлова (Шконда) Александра

Рождение ребёнка
1946

Сын: Житлов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра

Рождение ребёнка
1947

Сын: Житлов Иван Павлович

Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра

Смерть
Неизвестно

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