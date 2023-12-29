Житлов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Житлов Василий
Мать: Житлова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгополова (Житлова) Алла Павловна
Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивцова (Житлова) Надежда Павловна
Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра
Рождение ребёнка
1947
Сын: Житлов Иван Павлович
Мать ребёнка: Житлова (Шконда) Александра
Смерть
Неизвестно