Житлова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева (Житлова) Полина Васильевна

Отец ребёнка: Житлов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыбулина (Житлова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Житлов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Житлов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стасенко (Житлова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Житлов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житлов Василий

Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Житлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Житлов Василий

Смерть
Неизвестно

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