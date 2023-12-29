Житлова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеева (Житлова) Полина Васильевна
Отец ребёнка: Житлов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыбулина (Житлова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Житлов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Житлов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасенко (Житлова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Житлов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Житлов Василий
Рождение ребёнка
01.03.1925
Отец ребёнка: Житлов Василий
Смерть
Неизвестно