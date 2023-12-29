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Житлов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1925

Дата смерти

17.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925

Отец: Житлов Василий

Мать: Житлова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Бракосочетание
Между 1948 и 1949

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1949

Дочь: Малюкова (Житлова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Рождение ребёнка
24.12.1950

Дочь: Понюхина (Житлова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Рождение ребёнка
23.09.1954

Дочь: Горащукова (Житлова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Житлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Смерть
17.05.1992

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