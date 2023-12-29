Житлов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1925
Дата смерти17.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1925
Отец: Житлов Василий
Мать: Житлова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1948 и 1949
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1949
Дочь: Малюкова (Житлова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна
Рождение ребёнка
24.12.1950
Дочь: Понюхина (Житлова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна
Рождение ребёнка
23.09.1954
Дочь: Горащукова (Житлова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Житлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Житлова (Щербина) Людмила Миновна
Смерть
17.05.1992