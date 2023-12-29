Житлова (Шконда) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлова (Шконда) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгополова (Житлова) Алла Павловна

Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивцова (Житлова) Надежда Павловна

Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Житлов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Житлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно

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