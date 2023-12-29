Житлова (Шконда) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгополова (Житлова) Алла Павловна
Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивцова (Житлова) Надежда Павловна
Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Житлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Житлов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно