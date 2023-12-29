Житлова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житлова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москвиченко Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житлов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Житлов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Житлова) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Житлов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житлов Василий

Смерть
Неизвестно

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