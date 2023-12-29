Житлова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвиченко Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житлов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Житлов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Житлова) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Житлов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Житлов Василий
Смерть
Неизвестно