Ревенкова (Кутузова) Лукерья (Луша) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенкова (Кутузова) Лукерья (Луша) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1912

Дата смерти

03.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912

Отец: Кутузов Алексей Степанович

Мать: Кутузова Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ревенков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ревенков Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
09.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ревенков Сергей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревенков Сергей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.11.1977
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