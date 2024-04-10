Ревенкова (Кутузова) Лукерья (Луша) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1912
Дата смерти03.11.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Ревенков Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
09.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ревенков Сергей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.11.1977