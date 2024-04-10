Ревенков Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенков Сергей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ревенков Фёдор Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ревенков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ревенкова Лукерья (Луша) Алексеевна

Рождение ребёнка
09.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ревенкова Лукерья (Луша) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревенкова Лукерья (Луша) Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
2000
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