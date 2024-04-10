Ревенков Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2000
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ревенков Фёдор Павлов
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Ревенкова Лукерья (Луша) Алексеевна
Рождение ребёнка
09.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ревенкова Лукерья (Луша) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
2000