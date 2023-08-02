Зипир (Дардур) Мария Левтеровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти19.08.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Дардур Лефтер Михайлович
Мать: Дардур Ирина Дмитриевна
Дочь: (Зипир) Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Сын: Зипир Николай Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Дочь: (Зипир) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Дочь: (Зипир) Кириакия Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Дочь: Фунотова/Фонотова/ (Зипир) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Дочь: (Зипир) Феодора Константиновна
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Сын: Зипир Андрей Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Сын: Зипир Илья Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович
Сын: Зипир Федор Константинович
Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович