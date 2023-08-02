Зипир (Дардур) Мария Левтеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Дардур) Мария Левтеровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1855

Дата смерти

19.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дардур Лефтер Михайлович

Мать: Дардур Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
24.10.1874

Муж: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
10.01.1875

Дочь: (Зипир) Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
16.07.1877

Сын: Зипир Николай Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
11.01.1879

Дочь: (Зипир) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: (Зипир) Кириакия Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: Фунотова/Фонотова/ (Зипир) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
29.05.1886

Дочь: (Зипир) Феодора Константиновна

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Зипир Андрей Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
02.07.1892

Сын: Зипир Илья Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Рождение ребёнка
27.10.1895

Сын: Зипир Федор Константинович

Отец ребёнка: Зипир Константин Федорович

Смерть
19.08.1909

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