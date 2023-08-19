Фунотова/Фонотова/ (Зипир) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ (Зипир) Екатерина Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.11.1883

Дата смерти

16.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883

Отец: Зипир Константин Федорович

Мать: Зипир Мария Левтеровна

Бракосочетание
07.07.1903

Муж: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
19.03.1904

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Смерть
16.12.1907
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
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