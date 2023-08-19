Фунотова/Фонотова/ (Зипир) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения25.11.1883
Дата смерти16.12.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883
Отец: Зипир Константин Федорович
Мать: Зипир Мария Левтеровна
Бракосочетание
07.07.1903
Рождение ребёнка
19.03.1904
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич
Смерть
16.12.1907
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно