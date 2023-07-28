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Зипир Константин Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Зипир Федор Георгиевич

Мать: Елизавета Харлампиевна

Бракосочетание
24.10.1874

Жена: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
10.01.1875

Дочь: Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
16.07.1877

Сын: Зипир Николай Константинович

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
11.01.1879

Дочь: Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: Кириакия Константиновна

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
25.11.1883

Дочь: Фунотова/фонотова/ Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
29.05.1886

Дочь: Феодора Константиновна

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Зипир Андрей Константинович

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
02.07.1892

Сын: Зипир Илья Константинович

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Рождение ребёнка
27.10.1895

Сын: Зипир Федор Константинович

Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна

Смерть
Неизвестно