Зипир Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Зипир Федор Георгиевич
Мать: Елизавета Харлампиевна
Бракосочетание
24.10.1874
Жена: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
10.01.1875
Дочь: Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
16.07.1877
Сын: Зипир Николай Константинович
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
11.01.1879
Дочь: Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
06.06.1881
Дочь: Кириакия Константиновна
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
25.11.1883
Дочь: Фунотова/фонотова/ Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
29.05.1886
Дочь: Феодора Константиновна
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Зипир Андрей Константинович
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
02.07.1892
Сын: Зипир Илья Константинович
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Рождение ребёнка
27.10.1895
Сын: Зипир Федор Константинович
Мать ребёнка: Зипир Мария Левтеровна
Смерть
Неизвестно