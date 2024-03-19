(Зипир) Елизавета Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зипир) Елизавета Харлампиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1825

Дата смерти

08.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Магдалина Федоровна

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зипир Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зипир Константин Федорович

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Зипир Николай Федорович

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Тохтамыш Мария Федоровна

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Сариджа Кириакия Федоровна

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
10.09.1865

Дочь: Минодора Федоровна

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
21.10.1867

Сын: Зипир Николай Федорович

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
20.02.1870

Сын: Зипир Степан Федорович

Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич

Смерть
08.01.1895
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