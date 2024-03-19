(Зипир) Елизавета Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти08.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Магдалина Федоровна
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зипир Константин Федорович
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Тохтамыш Мария Федоровна
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Сариджа Кириакия Федоровна
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
10.09.1865
Дочь: Минодора Федоровна
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
21.10.1867
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Рождение ребёнка
20.02.1870
Отец ребёнка: Зипир Федор Георгиевич
Смерть
08.01.1895