Тохтамыш (Зипир) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Зипир) Мария Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Зипир Федор Георгиевич

Мать: Елизавета Харлампиевна

Бракосочетание
30.10.1872

Муж: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
11.07.1874

Дочь: Кирикия Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
30.07.1876

Сын: Тохтамыш Константин Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
15.06.1878

Сын: Тохтамыш Федор Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Харт София Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
03.06.1883

Сын: Тохтамыш Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Тохтамыш Георгий-мл. Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
25.05.1884

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
01.06.1887

Сын: Тохтамыш Петр Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
27.05.1888

Сын: Тохтамыш Игнатий Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
01.11.1893

Сын: Тохтамыш Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Рождение ребёнка
09.08.1895

Сын: Тохтамыш Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 61, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Тохтамыш Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович

Смерть
Неизвестно
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