Тохтамыш (Зипир) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Зипир Федор Георгиевич
Мать: Елизавета Харлампиевна
Дочь: Кирикия Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Константин Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Федор Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Дочь: Харт София Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Георгий-мл. Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Игнатий Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович
Сын: Тохтамыш Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Христофорович