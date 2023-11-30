Фуното/Фонотов/ Федор Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотов/ Федор Георгиевич

Фуното/Фонотов/ Федор Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

11.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1881

Отец: Фуното/фонотов/ Георгий Гаврилович

Мать: Фунотова/фонотов/ Варвара Харлампиевна

Бракосочетание
07.07.1903

Жена: Фунотова/фонотова/ Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
19.03.1904

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Екатерина Константиновна

Бракосочетание
14.01.1908

Жена: Фунотова/фонотова/ Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
05.04.1911

Сын: Фуното/фонотов/-Ст. Георгий Федорович

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Федорович

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Мавра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close