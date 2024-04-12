Фунотова/Фонотова/ (Брюховецкая) Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ (Брюховецкая) Мавра Григорьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1908

Муж: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
05.04.1911

Сын: Фуното/фонотов/-Ст. Георгий Федорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Фуното/фонотов/ Георгий Федорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Федор Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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