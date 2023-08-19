Дардур Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Дардур Лефтер Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зипир Мария Левтеровна
Отец ребёнка: Дардур Лефтер Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Дардур Лефтер Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно