Дардур Федор Лефтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДардур Федор Лефтерович

Дардур Федор Лефтерович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Дардур Лефтер Михайлович

Мать: Дардур Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.03.1907

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Дардур Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.12.1908

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Дардур Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дардур Анна Петровна

Смерть
Неизвестно