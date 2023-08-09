Дардур Федор Лефтерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Дардур Лефтер Михайлович
Мать: Дардур Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1907
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Дардур Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Дардур Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дардур Анна Петровна
Смерть
Неизвестно