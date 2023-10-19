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кн. Шаховской Иван Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1777

Дата смерти

20.03.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1820

Жена: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Рождение ребёнка
09.03.1821

Сын: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Рождение ребёнка
02.07.1822

Сын: Шаховской Александр Иванович

Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кн. Шаховской Николай Иванович

Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Работа или профессия
Неизвестно
ген. от инф., член госуд. совета
Смерть
20.03.1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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