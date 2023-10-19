кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1777
Дата смерти20.03.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1820
Рождение ребёнка
09.03.1821
Сын: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna
Рождение ребёнка
02.07.1822
Сын: Шаховской Александр Иванович
Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кн. Шаховской Николай Иванович
Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Šahovskaja Sofija Alekseevna
Работа или профессия
Неизвестно
ген. от инф., член госуд. совета
Смерть
20.03.1860
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва