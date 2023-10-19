кн. Шаховской Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Шаховской Николай Иванович

кн. Шаховской Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

19.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Мать: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Бракосочетание
13.11.1852

Жена: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кн. Шаховской Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Кн. Шаховской Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1857

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Родионова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Рязанская губ.
Рождение ребёнка
10.08.1863

Сын: Кн. Шаховской Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1866

Сын: Кн. Шаховской Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кн. Шаховской Борис Николаевич

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.09.1871

Сын: Шаховской Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

Рязанская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
стат. сов.
Смерть
19.08.1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close