кн. Шаховской Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти19.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
13.11.1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кн. Шаховской Иван Николаевич
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.06.1855
Сын: Кн. Шаховской Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1857
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Родионова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Рязанская губ.
Рождение ребёнка
10.08.1863
Сын: Кн. Шаховской Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.11.1866
Сын: Кн. Шаховской Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кн. Шаховской Борис Николаевич
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.09.1871
Сын: Шаховской Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
Рязанская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
стат. сов.
Смерть
19.08.1890