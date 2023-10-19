кн. Шаховская (Трубецкая) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кн. Шаховской Иван Николаевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1855
Сын: Кн. Шаховской Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1857
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Родионова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Рязанская губ.
Рождение ребёнка
10.08.1863
Сын: Кн. Шаховской Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1866
Сын: Кн. Шаховской Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кн. Шаховской Борис Николаевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1871
Сын: Шаховской Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович
Рязанская Губерния Российская Империя
Смерть
1918