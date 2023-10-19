кн. Шаховская (Трубецкая) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Шаховская (Трубецкая) Наталья Алексеевна

кн. Шаховская (Трубецкая) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1852

Муж: Кн. Шаховской Николай Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кн. Шаховской Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1855

Сын: Кн. Шаховской Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1857

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Родионова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Рязанская губ.
Рождение ребёнка
10.08.1863

Сын: Кн. Шаховской Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1866

Сын: Кн. Шаховской Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кн. Шаховской Борис Николаевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1871

Сын: Шаховской Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Николай Иванович

Рязанская Губерния Российская Империя
Смерть
1918
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