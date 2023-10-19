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кн. Шаховской Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кн. Шаховской Николай Иванович

Мать: Кн. Шаховская Наталья Алексеевна

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