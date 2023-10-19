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кн. Шаховской Иван Николаевич
кн. Шаховской Иван Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Пол
Мужской
Отец
кн. Шаховской Николай Иванович
1823 г.р.
Мать
кн. Шаховская (Трубецкая) Наталья Алексеевна
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Кн. Шаховской Николай Иванович
Мать:
Кн. Шаховская Наталья Алексеевна
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