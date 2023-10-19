Šahovskaja (Musin-Puškin) Sofija Alekseevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Šahovskaja (Musin-Puškin) Sofija Alekseevna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

28.10.1878

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich

Мать: Countess Musin-Puškin Ekaterina Alekseevna

Бракосочетание
28.01.1820

Муж: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.03.1821

Сын: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.07.1822

Сын: Шаховской Александр Иванович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кн. Шаховской Николай Иванович

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Смерть
28.10.1878
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