Šahovskaja (Musin-Puškin) Sofija Alekseevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти28.10.1878
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
28.01.1820
Рождение ребёнка
09.03.1821
Сын: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.07.1822
Сын: Шаховской Александр Иванович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кн. Шаховской Николай Иванович
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич
Смерть
28.10.1878