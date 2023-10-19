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кн. Шаховской Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1821

Дата смерти

20.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1821

Отец: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Мать: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Рождение ребёнка
19.01.1855

Дочь: Кн.шаховская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна

Рождение ребёнка
18.01.1857

Дочь: Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна

Рождение ребёнка
17.06.1859

Сын: Кн. Шаховской Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1861

Дочь: Crown Ekaterina Alekseevna

Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна

Рождение ребёнка
31.03.1863

Сын: Кн. Шаховской Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Княгиня Волконская Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1900
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