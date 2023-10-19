кн. Шаховской Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1821
Дата смерти20.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1821
Рождение ребёнка
19.01.1855
Дочь: Кн.шаховская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна
Рождение ребёнка
18.01.1857
Дочь: Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна
Рождение ребёнка
17.06.1859
Сын: Кн. Шаховской Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1861
Дочь: Crown Ekaterina Alekseevna
Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна
Рождение ребёнка
31.03.1863
Сын: Кн. Шаховской Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Княгиня Волконская Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Княгиня Шаховская Софья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.01.1900