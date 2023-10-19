княгиня Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

03.05.1882

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1855

Дочь: Кн.шаховская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1857

Дочь: Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1859

Сын: Кн. Шаховской Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1861

Дочь: Crown Ekaterina Alekseevna

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1863

Сын: Кн. Шаховской Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Княгиня Волконская Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович

Смерть
03.05.1882
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