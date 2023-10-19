княгиня Шаховская (Олсуфьева) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти03.05.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1855
Дочь: Кн.шаховская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1857
Дочь: Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1859
Сын: Кн. Шаховской Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1861
Дочь: Crown Ekaterina Alekseevna
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1863
Сын: Кн. Шаховской Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Княгиня Волконская Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Кн. Шаховской Алексей Иванович
Смерть
03.05.1882