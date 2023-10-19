Дроздова (кн. Шаховская) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (кн. Шаховская) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кн. Шаховской Иван Леонтьевич

Мать: Šahovskaja Sofija Alekseevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дроздов Николай Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
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