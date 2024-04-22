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Дроздов Николай Никитич

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

20.03.1838

Дата смерти

08.09.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Всех Святых на Кулишках, священник.
Смерть
08.09.1899
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище
Пятницкое кладбище
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