Дроздов Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения20.03.1838
Дата смерти08.09.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дроздова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дроздова Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Всех Святых на Кулишках, священник.
Смерть
08.09.1899
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище
Пятницкое кладбище