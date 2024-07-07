Бученков Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бученков Павел Васильевич
Мать ребёнка: (Бученкова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Бученкова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Бученкова) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бученкова) Антонина
Смерть
Неизвестно