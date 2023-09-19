Бученков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бученков Василий Фёдорович
Мать: (Бученкова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бученков Владимир Иванович
Мать ребёнка: (Бученкова) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Бученкова) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бученкова) Любовь
Смерть
Неизвестно