Бученков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бученков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бученков Василий Фёдорович

Мать: (Бученкова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Владимир Иванович

Мать ребёнка: (Бученкова) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Сергей Иванович

Мать ребёнка: (Бученкова) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бученкова) Любовь

Смерть
Неизвестно

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