(Бученкова) Ефросинья (Анастасия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бученкова Феодосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Бученков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бученков Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Бученков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бученков Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Бученков Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бученков Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бученков Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно