Бученков Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Маргарита Григорьевна
Мать ребёнка: (Бученкова) Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: (Бученкова) Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Лина Григорьевна
Мать ребёнка: (Бученкова) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бученкова) Зинаида
Смерть
Неизвестно