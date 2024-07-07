Бученков Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бученков Григорий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бученков Фёдор Николаевич

Мать: Бученкова (Андраманова) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Маргарита Григорьевна

Мать ребёнка: (Бученкова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: (Бученкова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Лина Григорьевна

Мать ребёнка: (Бученкова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бученкова) Зинаида

Смерть
Неизвестно

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