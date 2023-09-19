(Бученкова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бученкова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Маргарита Григорьевна

Отец ребёнка: Бученков Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Бученков Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Лина Григорьевна

Отец ребёнка: Бученков Григорий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бученков Григорий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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