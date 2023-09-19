(Бученкова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Маргарита Григорьевна
Отец ребёнка: Бученков Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Бученков Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бученкова) Лина Григорьевна
Отец ребёнка: Бученков Григорий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно