Бученкова (Калинина) Феодосья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бученкова (Калинина) Феодосья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бученков Фёдор

Мать: Ефросинья (Анастасия)

Рождение ребёнка
31.08.1916

Дочь: Сомова Вера Павловна

Отец ребёнка: Сомов Павел

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.10.1923

Дочь: Калинина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
22.08.1927

Дочь: Калинина София (Софья) Алексеевна

Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
06.04.1929

Сын: Калинин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
31.10.1932

Сын: Калинин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Павел

Смерть
1955
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