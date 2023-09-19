Бученкова (Калинина) Феодосья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Бученков Фёдор
Мать: Ефросинья (Анастасия)
Рождение ребёнка
31.08.1916
Дочь: Сомова Вера Павловна
Отец ребёнка: Сомов Павел
Рождение ребёнка
16.10.1923
Дочь: Калинина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
22.08.1927
Дочь: Калинина София (Софья) Алексеевна
Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
06.04.1929
Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1932
Сын: Калинин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Калинин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сомов Павел
Смерть
1955