(Бученкова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бученкова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бученков Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бученкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бученков Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бученков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бученков Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бученков Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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