Сидоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Сидор Иванович
Мать: Параскева Венедиктовна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1812
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Михайловна
Смерть
Неизвестно