Сидоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Сидор Иванович

Мать: Параскева Венедиктовна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сидоров Яков Иванович

Мать ребёнка: Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Сидоров Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сидоров Монтий Иванович

Мать ребёнка: Васса Михайловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сидоров Стефан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Васса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Михайловна

Смерть
Неизвестно
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