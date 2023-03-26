Сидоров Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Сидоров Иван

Мать: Васса Михайловна

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