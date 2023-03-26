Параскева Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Сидор Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сидоров Иван

Отец ребёнка: Сидор Иванович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Петр Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Иванович

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