Параскева Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1773
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сидоров Иван
Отец ребёнка: Сидор Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Петр Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Иванович