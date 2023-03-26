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Сидоров Стефан Иванович
Сидоров Стефан Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1818
Пол
Мужской
Отец
Сидоров Иван
1779 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец:
Сидоров Иван
Мать: не указана
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