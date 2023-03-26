Сидоров Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Сидоров Иван
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сидоров Терентий Андреевич
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.05.1834
Дочь: Сидорова Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 19.06.1837
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно