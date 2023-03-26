Сидоров Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Сидоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сидоров Терентий Андреевич

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.05.1834

Дочь: Сидорова Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 19.06.1837

Сын: Сидоров Яков Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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