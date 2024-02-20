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Корсун Филипп Васильевич

Место рождения

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская

Дата рождения

09.10.1870

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1870

Отец: Корсун Василий Давыдович

Мать: Корсунова Евдокия Александровна

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
14.08.1890

Сын: Корсун Андриан Филиппович

Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь м/к 1890г.лист №58,зап.,№ 125 Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска.
Бракосочетание
До 1890

Жена: Корсунова Елена Петровна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1902

Сын: Корсун Иван Филиппович

Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 28,зап.,№ 63,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1906

Сын: Корсун Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1908

Сын: Корсун Евсений Филиппович

Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
После 1920
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
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