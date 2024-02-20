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Корсун Василий Давыдович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Корсун Давыд Максимович

Мать: Корсун ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1860

Жена: Корсунова Евдокия Александровна

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская (ныне Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Корсун Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсун Петр Васильевич

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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