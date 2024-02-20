Корсун ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Корсун Егор Давыдович

Отец ребёнка: Корсун Давыд Максимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Корсун Василий Давыдович

Отец ребёнка: Корсун Давыд Максимович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Давыд Максимович

Смерть
Неизвестно
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