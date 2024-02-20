Корсун ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Корсун Давыд Максимович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Корсун Давыд Максимович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно