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Корсун Егор Давыдович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Корсун Давыд Максимович

Мать: Корсун ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1847

Жена: Корсун Аксиния

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксиния Егоровна

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корсун Касьян Егорович

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1856

Сын: Корсун Николай Егорович

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Корсун Аксиния

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
До 1866
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
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