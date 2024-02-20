Корсун Егор Давыдович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Корсун Давыд Максимович
Мать: Корсун ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1847
Жена: Корсун Аксиния
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксиния Егоровна
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Корсун Аксиния
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
До 1866
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская