Корсун Аксиния
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1847
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксиния Егоровна
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Корсун Егор Давыдович
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно