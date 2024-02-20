Корсунова Евдокия Александровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1860
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская (ныне Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская)
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
09.10.1870
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно