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Корсунова Евдокия Александровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1860

Муж: Корсун Василий Давыдович

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская (ныне Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, ст.Ладожская)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Корсун Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Россия Кубанская обл.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсун Петр Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно
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